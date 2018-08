Die Fleischerei Hofmann in Hollabrunn ist seit über 100 Jahren dafür bekannt, typische Weinviertler Fleisch- und Wurstspezialitäten herzustellen.

Wir suchen für unsere Küche am Hauptstandort Hollabrunn einen

Koch (m/w Vollzeit)



Anforderungsprofil

Koch/Köchin mit abgeschlossener Lehre und mehrjähriger Berufserfahrung

Selbständiges Arbeiten

Freundlich, motiviert und flexibel

Teamfähig, verantwortungsbewusst und begeisterungsfähig



Stellenbeschreibung

Kochen der Menüs und Speisen nach den Vorgaben und Rezepturen der Zentrale

Notwendige Mise-en-place Tätigkeiten

Einhaltung der Hygienerichtlinien nach HACCP

Wir bieten Ihnen

geregelte Arbeitszeiten: Mo-Fr 06.00-14.00 Uhr, Samstagsdienst ca. 1x/Monat

Mindestgehalt Brutto € 1.650,00

Bereitschaft für Überbezahlung, je nach Ausbildungsstand und Erfahrung





Wir bieten Ihnen eine Beschäftigung in einem eingespielten Team und einen sicheren Arbeitsplatz.

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto per Email an job@fleischerei-hofmann.at oder schriftlich an Fleischerei Hofmann GmbH, Sparkassegasse 26-28, 2020 Hollabrunn