Die RS Components GmbH ist global tätig und der führende B2B-Distributor für den kleinen und mittleren Mengenbedarf an Produkten rund um Innovation und Technik – mit Schwerpunkt im Bereich Elektronik, Automation und Instandhaltung. Unser Angebot umfasst mehr als eine halbe Million Artikel von mehr als 2.500 Herstellern.

WIR WACHSEN UND SUCHEN DICH!

An unserer österreichischen Niederlassung Standort Gmünd im Bereich Customer Service Center DACH suchen wir ab sofort vertriebsorientierte und kommunikative

Kundenbetreuer (m/w)

Ihre Aufgaben:

Gewährleistung der optimalen Kundenbetreuung betreffend Auftragsbearbeitung sowie Reklamationsverarbeitung

Erster Ansprechpartner für unsere Kunden in Bezug auf unsere RS-Website

Aktive Zusammenarbeit mit allen Abteilungen

Nutzung aller Kommunikationskanäle wie Telefon, Chat und E-Mail

Ihr Profil: Sie…

verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Lehre, Fachschule, HAK, HLW oder Ähnliches)

Berufserfahrung in der Kundenbetreuung von Vorteil

arbeiten selbstständig, genau und umsichtig

zeichnen Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein aus

sind ein Teamplayer

besitzen exzellente kommunikative Fähigkeiten

sind flexibel und können auch in Stresssituationen die Ruhe bewahren

haben gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre Vorteile:

geregelte, familienfreundliche Arbeitszeiten

ein sicherer Arbeitsplatz im Waldviertel

ein Vollzeitjob in einem eingespielten, motivierten Team

Wenn Sie Interesse an dieser abwechslungsreichen Stelle haben und Teil unserer Erfolgsgeschichte am Standort Gmünd werden wollen senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an admin@rs-components.at.



Gehaltsinformation:

Die Einstufung des Gehaltes wird auf Grundlage der persönlichen fachlichen Kompetenzen, Ausbildung

und Weiterbildung sowie Berufserfahrung vereinbart. Zur Anwendung kommt der Kollektivvertrag Alt für Angestellte in Handelsbetrieben, Gehaltstafel A, Beschäftigungsgruppe 2.

Um einen Einblick in die Tätigkeit unseres Unternehmens zu bekommen schauen Sie doch gerne auf https://at.rs-online.com vorbei

Wählen Sie uns als Ihren potentiellen neuen Arbeitgeber:

RS Components Handelsges.m.b.H.

Albrechtser Straße 11

3950 Gmünd

Romana Hofbauer

admin@rs-components.at

02852 53765