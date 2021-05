Dienstort: Pöchlarn

Lehrzeit: 3 Jahre

Für unseren Bau- und Gartenmarkt in Pöchlarn suchen wir einen motivierten Lehrling für eine Lehre im Einzelhandel mit Schwerpunkt Baustoffhandel.

DEINE AUFGABEN

Kennenlernen des Warensortiments und dessen fachgerechte Anwendung

Produktbezogene Normen und Bestimmungen kennenlernen

Lagerbestand feststellen, interpretieren & überwachen

Einkauf und Bereitstellung der Waren

Verwendung der innerbetrieblichen EDV Software

Warenübernahme, kontrolle & -lagerung

Mitarbeit bei Inventur

Fachgerechte und ansprechende Warenpräsentation

Kundenberatung

Zusatzverkäufe & Serviceleistungen

Kaufabschluss

DAS BIST DU:

Abgeschlossene Schulpflicht oder ambitionierte Schulabbrecher

Lehrzeitanrechnung bzw. Lehrzeitverkürzung bei Erfüllung der Vorrausetzungen möglich

Interesse am Bau- und Gartenmarktsortiment sowie Baustoffhandel

Offene Persönlichkeit und Freude am Umgang mit Kunden

KOMM SCHNUPPERN ODER BEWIRB DICH GLEICH JETZT!

Du bist herzlich eingeladen, an unserem Standort in Pöchlarn zu schnuppern. Entdecke den Lehrberuf in der Praxis und lerne den Betrieb und deine möglicherweise zukünftigen KollegInnen kennen! Das liefert dir eine gute Entscheidungshilfe.

Einen Termin kannst du direkt mit dem Betriebsleiter Herrn Patrick Reichhard unter 02757 / 2201-15 vereinbaren.

Nutze jetzt deine Chance und richte deine Bewerbung an:

Raiffeisen Lagerhaus Mostviertel Mitte

zH Frau Beate Kern, MSc

Bahnstraße 3-5

3380 Pöchlarn

Tel.: 02757/2201

Email: bewerbung@mostvmitte.rlh.at

Wir bieten einen KV-Mindestlohn von monatlich € 750,- brutto im 1. LJ (Basis 38,50 Std./Wo).