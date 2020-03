Hohe Kundenzufriedenheit und langjähriges Vertrauen basieren auf einer verlässlichen Partnerschaft, die von Herzlichkeit und Fairness aller Mitarbeiter geprägt ist. Sie erleben mit LIETZ einen individuell und persönlich - über 70 Jahre - geführten Familienbetrieb, in dem Sie sich immer gut aufgehoben fühlen. Daher suchen wir ab sofort:

Ihre künftigen Aufgaben:

individuelle Betreuung unserer Kunden auf einer sehr persönlichen Ebene

Verantwortung für die Verkaufsabwicklung

Aus- und Aufbau des Privat- und Firmenkundengeschäftes

aktive - Kampagnen / Kundendatenbearbeitung von Bestands- und Neukunden

aktives Mitwirken bei der Gestaltung des Marktes und bei Marketingaktionen

Sie bringen mit:

Willen etwas gemeinsam zu bewegen

fundierte kfm./techn. Ausbildung

Berufserfahrung im Verkauf und/oder in der Automobilbranche von Vorteil

Freude an Menschen und Autos

souveränes Auftreten und gepflegte Umgangsformen

Vertriebsaffinität und Abschlussstärke

Wir bieten Ihnen:

Sicherheit und Attraktivität eines regionalen und innovativen Familienunternehmens

eine spannende & herausfordernde Position mit Potential zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung

Zusammenarbeit mit unserem engagierten Team LIETZ in Wieselburg

dynamische & interessante Branche

Interessiert an dieser spannenden Herausforderung? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Mail an: Michaela Walther jobs@lietz.at.

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass das KV-Mindestentgelt für diese Position jährlich € 29.400,- brutto beträgt. Unsere tatsächlichen Entgeltpakete berücksichtigen Ihre Qualifikation und Erfahrung sowie unsere attraktiven Sozialleistungen.