Die Fleischerei Hofmann in Hollabrunn ist seit über 125 Jahren dafür bekannt, typische Weinviertler Fleisch- und Wurstspezialitäten herzustellen.

Wir suchen für unser Partyservice am Standort Hollabrunn eine

Mitarbeiterin für die kalte Küche



Anforderungsprofil:

Berufserfahrung (Kalte Küche)

Selbständiges Arbeiten

Freundlich, motiviert und flexibel

Beschreibung der Stelle:

Produktion von Aufstrichen, Salaten und Sulzen

Fleisch-, Wurst- und Käseplatten legen

Zubereitung von Brötchen

Arrangieren von Geschenkkörben

Einhaltung der Hygienerichtlinien nach HACCP

Arbeitszeiten:

Mo-Fr 06.00-12.00 Uhr

Wir bieten Ihnen:

Gutes Arbeitsklima

Frühstück und Mittagessen

Mindestlohn. Euro 1.540,- auf Basis Vollbeschäftigung - Bereitschaft für Überbezahlung, je nach Ausbildungsstand und Erfahrung

Wenn Sie sich in der Beschreibung wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf mit Foto per Email an job@fleischhauerei-hofmann.at oder schriftlich an Fleischerei Hofmann GmbH, Sparkassegasse 26-28, 2020 Hollabrunn.