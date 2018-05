Anforderungsprofil:

Berufserfahrung in der Verpackung / Lebensmittelbereich

Selbständige und genaue Arbeitsweise

Körperliche Belastbarkeit

Verpackung, Etikettierung und teilweise Kommissionierung

sehr gute Deutschkenntnisse



Arbeitszeit:

Montag bis Freitag: 40 h/Woche, Arbeitsbeginn 05.00 Uhr



Entlohnung:

Das gesetzliche Mindestentgelt auf Basis Vollbeschäftigung beträgt € 1.648,- brutto/Monat.



Wir bieten Ihnen eine Beschäftigung in einem handwerklichen Betrieb und einen sicheren Arbeitsplatz.



Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto per Email an job@fleischhauerei-hofmann.at oder schriftlich an Fleischerei Hofmann GmbH, Sparkassegasse 26-28, 2020 Hollabrunn.