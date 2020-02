Die Fleischhauerei Hofmann in Hollabrunn ist seit über 125 Jahren dafür bekannt, typische Weinviertler Fleisch- und Wurstspezialitäten herzustellen.

Wir suchen zum sofortigen Eintritt in unserer Zentrale in Hollabrunn

MitarbeiterIn Verpackung und Slicerei

Anforderungsprofil:

Berufserfahrung in der Verpackung / Lebensmittelbereich

Erfahrung im Bedienen von Verpackungs- und Schneidmaschinen

Selbständige und genaue Arbeitsweise

Körperliche Belastbarkeit

einwandfreie Hygiene & Sauberkeit

Verpackung, Etikettierung und teilweise Kommissionierung

sehr gute Deutschkenntnisse

Wir bieten Ihnen:

geregelte Arbeitszeiten

Montag bis Freitag: 40 h/Woche, Arbeitsbeginn 05.00 Uhr

Aufstiegsmöglichkeiten

Das gesetzliche Mindestentgelt auf Basis Vollbeschäftigung beträgt € 1.729,74 brutto/Monat. Wir bieten Ihnen eine Beschäftigung in einem handwerklichen Betrieb und einen sicheren Arbeitsplatz.

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto per Email an job@fleischhauerei-hofmann.at oder schriftlich an Fleischerei Hofmann GmbH, Sparkassegasse 26-28, 2020 Hollabrunn.