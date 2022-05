Landwirtschaft ist deine Welt?

Wir verstärken unser AGRAR TEAM und suchen dich!

Nachwuchsführungskraft AGRAR (m/w/d)

Hollabrunn

DEINE Aufgaben nach der Einschulungszeit:

Zielgerichteter An- und Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Bedarfsartikeln

Laufende Betreuung und Beratung von teils langjährigen Kunden sowie Kassatätigkeit und Reklamationsbearbeitung

Teilnahme an div. Verhandlungen mit Lieferanten und Kunden

Planung und Koordination von Verkaufs- und Informationsveranstaltungen

Stetige Markt- und Preisbeobachtung

Ziel Filialleitung: Verantwortlich für die Ablauforganisation am Standort!

DEIN Profil: SCHULABGÄNGER WILLKOMMEN

Abgeschlossene Ausbildung (Francisco Josephinums, LW Fachschule Hollabrunn oder vgl. landwirtschaftliche Schule)

grundlegendes Interesse für Landwirtschaft

Sehr gute MS Office und Deutsch Kenntnisse

Örtliche Flexibilität und Führerschein B

Strukturierte Arbeitsweise, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und kommunikative Persönlichkeit

Wir bieten DIR:

Ein stabiles Unternehmen mit sicherem Arbeitsplatz in deiner Nähe

Du profitierst von Mitarbeitervergünstigungen und fachspezifische Aus- und Weiterbildung mit ausgezeichneten Entwicklungsmöglichkeiten

Wir bezahlen auch über Mindestkollektivvertrag € 1.848,- br. 38,5h/Wo, Raiffeisen Lagerhaus Angestellte, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

AN ALLE DIE GERN NEUES LERNEN MÖCHTEN: SCHICK DEINEN LEBENSLAUF online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.