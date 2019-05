Die Raiffeisen-Lagerhäuser zählen zu den führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen im ländlichen Raum. Das Lagerhaus Hollabrunn-Horn sucht eine motivierte

Nachwuchsführungskraft AGRAR (m/w)

Ihre Aufgaben nach der Einschulungszeit:

Zielgerichteter An- und Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Bedarfsartikeln

Laufende Betreuung und Beratung von teils langjährigen Kunden sowie Kassatätigkeit und Reklamationsbearbeitung

Teilnahme an div. Verhandlungen mit Lieferanten und Kunden

Planung und Koordination von Verkaufs- und Informationsveranstaltungen

Stetige Markt- und Preisbeobachtung

Verantwortlich für die Ablauforganisation am Standort

Ihr Profil:

Abgeschlossene Ausbildung – vorzugsweise Absolvent des Francisco Josephinums bzw. der LW Fachschule Hollabrunn oder vgl. landwirtschaftlich orientierter Schule

Agrarischer Hintergrund bzw. grundlegendes Interesse für Landwirtschaft

Sehr gute MS Office und Deutsch Kenntnisse

Örtliche Flexibilität und Führerschein B

Strukturierte Arbeitsweise, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und kommunikative Persönlichkeit

Wir bieten Ihnen:

Umfassende fachspezifische Aus- und Weiterbildung mit ausgezeichneten Entwicklungsmöglichkeiten

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem stabilen Unternehmen mit langfristiger Ausrichtung

Gutes Betriebsklima mit sympathischen TeamkollegInnen

Ein KV-Mindestgehalt von monatlich EUR 1.727,00 brutto (Basis 38,5h/Wo) und die Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung