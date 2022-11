Sales Assistant (m/w/d)

Ab sofort, Vollzeit, in Wr. Neustadt

Deine Rolle im Team

Als Sales Assistant bist du die erste Ansprechperson für unsere Kund:innen und sorgst mit deiner top Verkaufsberatung dafür, dass sie sich bei uns wohl fühlen und gern wieder kommen. Dein Ziel ist es, Kund:innen über aktuelle Trends und Produkte fachgerecht und kompetent zu beraten.

Deine Skills

Freude am Verkaufen und Interesse an unseren Kernsportarten

Offenheit und Bereitschaft, Neues zu lernen – von Sales Skills über Produktwissen bis hin zu kreativen Produktpräsentationen

Motivation, Leidenschaft und Zuverlässigkeit zeichnen dich aus

Teamplay sowie respektvolle und offene Kommunikation sind dir wichtig

Das bieten wir dir

Commitment, Respekt, persönliche Weiterentwicklung sowie Empowerment und Recognition werden bei uns groß geschrieben. Wir teilen die Leidenschaft für unser Business, schätzen die zugehörigen Lifestyles, entwickeln uns ständig weiter und feiern Erfolge gemeinsam.

INTERESSIERT?

Dann bewirb dich jetzt unter: blue-tomato.com/jobs

Blue Tomato ist der führende Omnichannel Händler in den Bereichen Snowboard, Freeski, Surf, Skate & Streetstyle. Neben unserem Online Shop sind wir inzwischen mit über 75 lokalen Shops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Norwegen, Schweden, den Niederlanden und Finnland vertreten und beschäftigen mehr als 700 Kolleg:innen.

Für die ausgeschriebene Position gilt eine branchenübliche Entlohnung über Kollektivvertrag abhängig von Qualifikation und Erfahrung.

JOIN OUR TRIBE. WRITE YOUR OWN STORY.