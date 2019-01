In über 70 Jahren hat sich Dehner auf kontinuierlichem Expansionskurs zum marktführenden Unternehmen der Garten-Center-Branche entwickelt. Mittlerweile arbeiten rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 130 Märkten in Deutschland und Österreich bei uns. Als inhabergeführtes Familienunternehmen bieten wir Ihnen individuelle Chancen – beruflich und persönlich.

Für unseren Markt in Wiener Neustadt suchen wir ab sofort

Verkäufer (m/w/d) Teilzeit

für unsere Abteilungen

Grün (Topf-/Freilandpflanzen, Schnittblumen)

Gartenbedarf (Gartentechnik, Pflanzenschutz, Sämereien)

Ihr Profil:

Sie verfügen über eine fachbezogene Ausbildung und/oder einschlägige Berufserfahrung

Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen und ein freundliches Auftreten auch bei hoher Kundenfrequenz

Für diese Positionen gelten, auf Basis einer Vollbeschäftigung (38,5 Wochenstd.), ein KV-Mindestgrundgehalt von 1.634 € brutto pro Monat.

Tatsächliche Einstufung nach Berufserfahrung, Überzahlung möglich.

Unsere Marktleiterin, Frau Marion Seiner, freut sich auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.

Dehner Gartencenter Österreich GmbH & Co. KG

Wiener Straße 127

2700 Wiener Neustadt

Telefon 0 26 22 / 2 62 00

wiener-neustadt171.marktleitung@dehner.at

www.dehner.at