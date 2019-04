Für unseren Markt in Wiener Neustadt suchen wir ab sofort einen

Verkäufer (m/w/d) Teilzeit

für unsere Abteilung Gartenbedarf/Gartengestaltung (Gartentechnik, Pflanzenschutz, Sämereien, Großkeramik, Erde und Gartenaccessoires)

Ihr Profil:

Sie verfügen über eine fachbezogene Ausbildung und/oder einschlägige Berufserfahrung

Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen und ein freundliches Auftreten auch bei hoher Kundenfrequenz

Für diese Positionen gelten, auf Basis einer Vollbeschäftigung (38,5 Wochenstd.), ein KV-Mindestgrundgehalt von 1.634 € brutto pro Monat.

Tatsächliche Einstufung nach Berufserfahrung, Überzahlung möglich. Unsere Marktleiterin, Frau Marion Seiner, freut sich auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.

In über 70 Jahren hat sich Dehner auf kontinuierlichem Expansionskurs zum marktführenden Unternehmen der Garten-Center-Branche entwickelt. Mittlerweile arbeiten rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 130 Märkten in Deutschland und Österreich bei uns. Als inhabergeführtes Familienunternehmen bieten wir Ihnen individuelle Chancen – beruflich und persönlich.

Dehner Gartencenter

Österreich GmbH & Co. KG

Wiener Straße 127

2700 Wiener Neustadt

Telefon 0 26 22 / 2 62 00

wiener-neustadt171.marktleitung@dehner.at