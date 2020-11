Die Raiffeisen-Lagerhäuser zählen zu den führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen im ländlichen Raum. Unser Lagerhaus Hollabrunn-Horn sucht ab sofort für unseren Bau- und Gartenmarkt in Hollabrunn einen engagierten

Verkaufsberater (m/w)

TEXTIL Teilzeit 20-25 Wochenstunden

Ihre Herausforderung:

Sie beraten unsere Kunden in der Textilabteilung: Bereich Trachten & Arbeitskleidung

Attraktive und ansprechende Präsentation der Ware

Bestellwesen & Wareneingangskontrolle

Reklamationsmanagement & teilweise Lagerarbeiten

Ihre Qualifikation:

Abgeschlossene Berufsausbildung (Verkaufserfahrung von Vorteil)

Wir wenden uns an Personen mit fachspezifischer Ausbildung oder Lehre

gute EDV Anwender- und Deutsch Kenntnisse

Freude am Umgang mit Kunden und Kollegen & Abschlussstärke

Selbständiger und genauer Arbeitsstil mit guten Umgangsformen



Wir bieten:

Einen sicheren Arbeitsplatz in einem österreichischen Unternehmen

Arbeiten in einem motiviertem Team mit stabilen Umfeld und langfristiger Ausrichtung

Ein KV-Mindestgehalt ab monatlich EUR 1.765,-- brutto (Basis 38,5h/Wo), Bereitschaft zur Überzahlung - abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

Interessiert? Sie wollen zukünftig Teil in unserem erfolgreichen Unternehmen sein? Dann schicken Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben) bevorzugter Weise online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn

bewerbungen@hollabrunn.rlh.at

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.