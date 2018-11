Die BECOM-group ist ein internationaler Elektronikdienstleister mit hoher

Lösungskompetenz in den Bereichen Produktion, Forschung u. Entwicklung,

Validierung und Sensorik für die Branchen Automotive, Industrie, Automation

und Medizintechnik. Unsere Kunden schätzen neben der Flexibilität,

den hohen Qualitätsstandard und unsere umfangreiche technische Kompetenz.

Um unsere Marktposition weiter auszubauen, suchen wir eine/n

Automatisierungstechniker/in im Vertrieb

für den Standort: Hochstraß

Deine Aufgaben

3D CAD Konstruktion (Solid Works)

Aufbau Schaltschränke, E-Planung

Programmieren in den Bereichen:

- C#, C++, C,

- HMI, Visualisierung

- SPS (Twincat)

• Einhaltung aller Normen lt. CE Zertifizierung

Dein Profil

abgeschlossene technische Ausbildung (HTL), techn. Studium (Mechatronik) von Vorteil

ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse

praktische Erfahrung in folgenden Bereichen von Vorteil:

- Mechanikfertigung, Anlagenbau (Pneumatik, Elektrik)

- Prozessautomatisierung, Robotik, Manipulatoren

- Erstellung von Sicherheitskonzepten

Unsere Erwartungen

Hilfsbereit gegenüber Kollegen /-innen

lösungsorientierte Kommunikation mit Kunden und Vorgesetzten

engagiert bei Herausforderungen

Bereitschaft auch schwierige Themen anzusprechen

Unser Angebot

Flache Hierarchie und kurze Entscheidungswege

Abwechslungsreiches, interessantes Aufgabengebiet

Attraktiver Arbeitsplatz in einem wirtschaftlich gesunden, international ausgerichteten und zukunftsorientierten Unternehmen

Für diese Position gilt ein KV-Mindestgrundgehalt von EUR 2.445,79 brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung (38,5 Std./Wo). Bereitschaft zur KV-Überzahlung vorhanden. Die tatsächliche Bezahlung ist von der jeweiligen Qualifikation bzw. Berufserfahrung abhängig

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!



Nähere Informationen unter www.becom-group.com

Bitte sende uns deine Bewerbung bis spätestens 23. November 2018 an:

BECOM Electronics GmbH

Personalbüro

Technikerstraße 1

A-7442 Hochstraß

vorzugsweise per Mail: jobs.at@becom-group.com