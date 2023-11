Universität für Weiterbildung Krems

Die Universität für Weiterbildung Krems ist spezialisiert auf berufsbegleitende Weiterbildung. Als öffentliche Universität arbeitet sie mit ihrer Expertise in Forschung und Lehre an der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen und richtet ihr Studienprogramm danach aus. Mit rund 8.000 Studierenden aus rund 90 Ländern verbindet die Universität für Weiterbildung Krems langjährige Erfahrung in wissenschaftlicher Weiterbildung mit Innovation und höchsten Qualitätsstandards in Forschung und Lehre. Krems liegt in der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft Wachau, 60 km von Wien entfernt.

Zur Verstärkung unseres Teams im Vizerektorat für Lehre/ Wissenschaftliche Weiterbildung und digitale Transformation (CDO)/ Abteilung für Lehrentwicklung und Digitale Transformation gelangt folgende Position zur Besetzung:

IT Solution & Service Designer_in (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Identifizierung und Definition spezifischer Anforderungen von verschiedenen internen Organisationseinheiten sowie Entwicklung bedarfsgerechter digitaler Lösungen

Erarbeitung von Abwicklungskonzepten, inkl. der inhaltlichen und finanziellen Planung

Erstellung der erforderlichen Dokumentation

Koordination der Umsetzung von digitalen Lösungen und Planung der Kommunikation zwischen Developer_innen und User_innen gemeinsam mit dem Team

Übernahme einer Schnittstellenfunktion (enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen, sowohl innerhalb der Universität als auch mit externen Partner_innen) zur Gewährleistung einer reibungslosen Inbetriebnahme von Services

Förderung von Innovationsprojekten und der digitalen Transformation innerhalb der Universität

Ihr Profil

Für die Bewerbung setzen wir folgende Qualifikationen voraus:

abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich (HTL, FH, Universität)

mind. 3-jährige Berufserfahrung in den Bereichen Product/Service Design oder in einer vergleichbareren Position

mind. 2-jährige berufliche Erfahrung im IT Projektmanagement

gute Kenntnis von Zusammenhängen zwischen Verwaltungs- und IT-Prozessen

sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (mind. B2)

analytisches und strategisches Denkvermögen sowie hohes Maß an Eigeninitiative

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

Freude und Interesse an neuen Technologien sowie lösungsorientiertes Handeln

Darüber hinaus sind folgende Kriterien wünschenswert:

Erfahrung mit agilen Methoden wie z. B. Scrum

Out-of-the-box Thinking, Kreativität und Spaß an Teamarbeit

betriebswirtschaftliche Erfahrung in der Kalkulation von IT-Projekten

Ihre Perspektive

Vollzeit (40 Std./Woche - Gleitzeit), vorerstbefristet auf 2 Jahre, bei einem Mindestgehalt von EUR 2.991,- brutto monatlich auf Vollzeitbasis (Einstufung gem. Kollektivvertrag der Universitäten §54 VwGr. IVa), Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Campus Krems

Möglichkeit zum Homeoffice sowie zum mobilen Arbeiten (im Ausmaß von max. 42% der Arbeitszeit)

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme, umfangreiches Angebot der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie des Universitäts-Sportinstituts (USI)

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, welche über das geforderte Profil verfügen.

Die Universität für Weiterbildung Krems sieht in der Diversität ihrer Mitarbeiter_innen hohes Innovationspotential und bekennt sich zur Vielfalt als leitendes Prinzip. Gleichzeitig strebt sie eine Erhöhung des Frauenanteils an und lädt qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung ein. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt

Bitte übermitteln Sie uns Ihre überzeugende Online-Bewerbung