Esterhazy agiert als einer der wichtigen Impulsgeber im Burgenland und in der pannonischen Region. Die Unternehmensgruppe steht heute für moderne Forst- und Landwirtschaft sowie für breite Naturschutzaufgaben. Immobilienverwaltung und -entwicklung im ländlichen Raum sind ein wichtiger Geschäftsbereich, der auch die Pflege und Aufwertung der bedeutenden historischen Denkmäler wie das Schloss Esterházy in Eisenstadt, die Burg Forchtenstein oder den Steinbruch St. Margarethen umfasst. Auch im Hospitalitybereich zeigt Esterhazy mit eigenen Gastro- und Hotelprojekten ein großes Engagement. Die zahlreichen Veranstaltungen sowie touristische und kulturelle Anlässe sind wichtige Triebfedern für die Entwicklung der Region. Zur Verstärkung unseres Teams besetzen wir am zentralen Firmenstandort in Eisenstadt die Funktione

IT-Systemadministrator/in

Aufgaben und Tätigkeiten im Detail:

Mitverantwortung für die Konzeption & Planung der Netzwerkarchitektur

Entwicklung und Administration verschiedener Serversysteme (Windows, AD, MS Exchange)

Installation, Konfiguration, Betrieb und Optimierung unserer Netzwerkinfrastruktur (Aruba, Fortinet)

Wartung von Storage Systemen (Datacore, HPE)

Aufbau, Wartung und Verwaltung virtueller (VM-Ware) und physischer Server

Monitoring der gesamten Infrastruktur

Erstellung und Pflege der internen Dokumentationen

Mitarbeit an Projekten

2nd- und 3rd-Level-Support auch vor Ort

Selbstständiges Ticket-Handling

Unsere Anforderungen:

Abgeschlossene Ausbildung im IT Bereich (HTL, WU, TU, FH) oder vergleichbare Qualifikation mit Berufserfahrung

Mehrjährige Erfahrung in der Systemadministration unter Windows und Linux

Idealerweise eine Zertifizierung wie z. B. MCSA, RHCA, VCP

Gute Kenntnisse in Skripten (Powershell, cmd, bash etc.)

Hands-On-Mentalität

Eigenverantwortlicher Arbeitsstil und Teamgeist

Lösungsorientiertes Denken, strukturierte und exakte Arbeitsweise

Sehr gute Deutschkenntnisse sowie Führerschein B zur Erreichung unserer Außenstellen

Unser Angebot:

Möchten Sie in einem attraktiven Arbeitsumfeld tätig sein und Ihr Talent einbringen? Dann bieten wir für diese interessante Tätigkeit in einem vielseitigen Unternehmen, ein Jahresbruttogehalt ab EUR 42.000,- auf Basis Vollzeit mit Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender beruflicher Qualifikation und Erfahrung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Frau Mag. Monika Neeb unter esterhazy.at/job304362. Tel: +43 2682 63 004 DW 132.