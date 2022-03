Vor über 65 Jahren brachte man den Stein ins Rollen. Heute machen bereits über 450 Menschen mit ihrem Engagement, ihrer Freude und ihrer Leistung Zöchling zu dem, was es ist. Eine Familie, welche mit unzähligen Baumaschinen und Fahrzeugen einiges in Bewegung setzt. Eine Familie, die ihre Werte nicht einfach deponiert, sondern als Vorreiter in der Wiederverwertung die Umwelt atmen lässt. Viele Unternehmen, eine Tradition, eine Familie.

Wir freuen uns auf Sie als neues Familienmitglied an unserem Standort in Hainfeld!

Ihr Engagement

Administration und Wartung der Server-Landschaft, Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur

Installation von Programmen sowie die Freigabe und Verwaltung von Zugriffsberechtigungen und Benutzerkennungen

Installation und Administration von Clients und mobilen Geräten (bzw. von Endbenutzergeräten)

Beschaffung und Betreuung der eingesetzten Hard- und Software

ERP Support und Erstellen von Datenbankabfragen

Schulung und Support der User

Durchführung des laufenden Monitorings und von Backups

Entgegennahme, selbstständige Behebung, Weiterleitung und Verfolgung von IT-Störungsmeldungen und Supportanfragen

Unsere Erwartung

Abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich IT/EDV (Fachschule, HTL, FH)

Mehrjährige, relevante Berufserfahrung – vorzugsweise im IT-Support

Programmierkenntnisse in PHP

Praxiserfahrung mit CMS-Software/Wordpress von Vorteil

Gute Kenntnisse im Bereich Netzwerk-, Server- und Sicherheitstechnik

Selbständiges, strukturiertes und zielorientiertes Arbeiten

Führerschein Klasse B

Unser Angebot

einen vielfältigen und interessanten Aufgabenbereich

Gehalt ab € 2.200,00 brutto/Monat – Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung

Bewerbung

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Mail an transporte@zoechling.at

Weitere Infos: Mag. (FH) Bader Stefan: bader@zoechling.at