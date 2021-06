Java Software Developer (m/w/d)

Vollzeit (38,5 Stunden), Wien, ab sofort

spusu ist Mobilfunk aus Österreich. Als Team sind wir professionell und familiär, leben flache Hierarchien und begegnen uns auf Augenhöhe. Wir lernen dazu – jeden Tag. Heute sagen 400 000 Kunden: Ihr seid richtig gut! Join us now! Wir bieten dir die Chance, Studium und Beruf zu verbinden. Zusätzlich zur Vollzeitanstellung kannst du an unserer hausinternen spusu Akademie dein Bachelor-Studium absolvieren, mit Weiterzahlung des Vollzeitgehalts. Dafür stellen wir dir wöchentlich einen Arbeitstag zur Verfügung.

Deine Aufgaben

Backend Entwicklung mit Java

Frontend Entwicklung

Dein Profil

HTL, Digital Business HAK oder ähnlicher Maturaabschluss

Datenbank Kenntnisse

Kenntnisse der Betriebssysteme Windows und Linux

Freude an der Arbeit im Team

Unser Angebot

Moderner Arbeitsplatz

8€ Essensbon/Tag

Mitarbeiterrabatte

Firmenevents

Gratis Obst und Kaffee

Wir bieten dir ein Bruttomonatsgehalt von mind. € 2.000,00 (€ 2.450,00 inkl. Überstundenpauschale), Überzahlung möglich. Interessiert? Dann bewirb dich noch heute!

