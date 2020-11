Pro Pet Austria ist ein privat geführtes Unternehmen der Heimtierbranche und produziert hochwertige Fleischsnacks für Hunde und Katzen. Aktuell werden am Standort in Gastern bereits über 200 Mitarbeiter/innen in den verschiedensten Bereichen beschäftigt und es bieten sich hier noch viele spannende Chancen für alle, am Wachstum eines erfolgreichen Unternehmens mitwirken möchten.

Zur Erweiterung unseres IT-Teams suchen wir:

Junior IT-Administrator/in

In dieser abwechslungsreichen Funktion sind Sie als IT Allrounder/in überwiegend in der Systembetreuung tätig.

Unsere Aufgabenstellung:

1st und 2nd Level Support bei Hard- und Softwareproblemen, Problembehebung bei Anfragen

Systemadministration von virtualisierten Windows Server Umgebungen

Weiterentwicklung der IT-Sicherheit (Firewall, VLAN, VPN, Monitoring etc.)

Administration und Weiterentwicklung der Netzwerkinfrastruktur

Administration der internen IT-Infrastruktur

Unterstützung bei Inbetriebnahmen

Mitarbeit in abteilungsübergreifenden Projekten mit IT-Bezug

Wir erwarten:

Idealerweise abgeschlossene IT-Ausbildung

Gute Kenntnisse in den Bereichen Server, Virtualisierung und Netzwerk

Gute Windows Server Kenntnisse wünschenswert

Sehr hohe Affinität zur Dokumentation

Problemlösungskompetenz, Hands-on-Mentalität

Belastbarkeit und Flexibilität

Ihre Chance:

Sie übernehmen ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einer spannenden Zukunftsbranche. Sie haben die Chance, aktiv am Wachstum unseres erfolgreichen Unternehmens mitzuwirken. Dafür bieten wir Ihnen eine leistungsgerechte Entlohnung, flexible Arbeitszeiten, vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten, ein sehr gutes Betriebsklima sowie die Sozialleistungen eines modernen Unternehmens.

Wir arbeiten nach den Hygienevorschriften eines Lebensmittelbetriebes.

Das Mindestentgelt lt. Kollektiv des Mühlen- und Mischfuttergewerbes beträgt € 2.131,49 brutto pro Monat. Überzahlung je nach Erfahrung und Qualifikation.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und Ihren Lebenslauf:

PRO PET AUSTRIA Heimtiernahrung GmbH

Frau Mag. Sarah Koller

Waidhofner Straße 1, 3852 Gastern

Tel: +43 2864 2545 36

E-Mail: bewerbung.propet@propartner.at

www.propet-austria.com