Deine Aufgaben

• Mitarbeit an Applikationen, welche ein wichtiges Portal für Kunden und

Lieferanten darstellt

• Zuständigkeit für die Weiter- und Neu-Entwicklung und den Betrieb vom hauseigenen ERP System

• Unterstützung des Teams mit unterschiedlichen Technologien

• Durchführung von Tests, Inbetriebnahme und internen Applikationssupport

mit den Fachabteilungen

Dein Profil

• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit IT Bezug

• Erfahrungen im Umgang mit Datenbanken, ORACLE-Produkte von Vorteil

• Gute Kenntnisse in C# und SQL setzen wir voraus, Kenntnisse in PL/SQL sind von Vorteil

• Analytisches Denken und selbstständige Arbeitsweise

• Hohes Qualitätsbewusstsein

• Freude an abwechslungsreichen Aufgaben und Arbeitsumgebungen

• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Unser Angebot

Wir bieten dir eine langfristige Position in einem in Zentraleuropa bestens

etablierten Unternehmen, eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit sowie die Möglichkeit mitzugestalten und etwas zu bewegen, fachliche & persönliche Weiterentwicklung.

Für die Vollzeitstelle „Junior Software Developer (m/w)“ bieten wir ein Bruttomonatsgehalt

ab € 2.338,-. Dein Gehalt vereinbaren wir individuell auf Basis deiner konkreten Qualifikation und Erfahrung.

Wir freuen uns auf

deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!

ELK Fertighaus GmbH,

Human Resources

z.H. Frau Carina Dangl

unter bewerbung@elk.at,

Industriestraße 1,

3943 Schrems