ÖFFENTLICHE STELLENAUSSCHREIBUNG

Die Stadtgemeinde Melk schreibt nachstehende Stelle

zur Besetzung aus: STADT MELK

MitarbeiterIn IT-Bereich

Wir wenden uns an InteressentInnen mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Hard- und Software, Netzwerkinfrastruktur (LAN, WAN, VPN, Firewall), Prozess-management, IT-Security, Windows-Server (Active Directory), Virtualisierung, Web- und Mailserver (Domains und Hosting) inkl. Datenbanken (MySQL, MSSQL), Windows-Betriebssysteme und Microsoft Office.

Sie überzeugen durch fachliche und soziale Kompetenz und verfügen über eine ausgeprägte Teamfähigkeit. Kommunikation, Flexibilität, Belastbarkeit und Eigen-verantwortlichkeit ergänzen Ihr persönliches Profil. Ein Wohnsitz bzw. die Wohnsitzgründung in Melk ist wünschenswert.

Ihr Aufgabenbereich umfasst die Sicherstellung, Organisation und Verwaltung des Netzwerks, der Serverlandschaft (Server-Installation und -Konfiguration – Windows, Grundzüge LINUX), der Arbeitsplatz-PC‘s, der virtuellen Telefonie (inkl. Mobile Devices) und der Content-Management-Systeme, IT-Projekt-management, Unterstützung der AnwenderInnen sowie unterstützende Tätigkeit im Bereich des Grafischen Informationssystems (GIS) bzw. weiterer kommunaler Spezialsysteme.

Berufserfahrung (mindestens 5 Jahre) setzen wir ebenso voraus, wie Matura.

Die Stelle wird mit 39 Wochenstunden besetzt, gewünschter Eintritt ist der 03.08.2020.

Die Mindestentlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des NÖ GVBG in der Verwendungsgruppe 6 und erhöht sich im Fall von anrechenbaren Vordienstzeiten. Im Falle besonderer Qualifikationen ist eine Überzahlung möglich.

Für Auskünfte zu Details der Ausschreibung steht Ihnen Herr Dr. Markus Müllschitzky unter der DW 3410 zur Verfügung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte unter Beifügung eines tabellarischen Lebenslaufes (inkl. Ihrer bisherigen Tätigkeiten und Aufgabenbereiche) bis 08.06.2020 an die Stadtgemeinde Melk, Personalverwaltung, z.H. Horst Langer, Rathausplatz 11, 3390 Melk, oder per Mail an

horst.langer@stadt-melk.at.

Mag. Klaus Weinfurter

Stadtamtsdirektor