Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Wir verstärken unser Team und suchen ab sofort an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) einen engagierten

Netzwerk- und IT-Administrator (m/w/d)

Erneuerbare Energien

Ihre Aufgaben:

1st Level IT-Support für unsere Anwender/-innen, PCs und Drucker

Analyse, Lösung und Dokumentation von Anfragen und Problemen im Bereich unserer Windows Client-Betriebssysteme und allen Microsoft Office 365 Applikationen

Server- und Netzwerkbetreuung am Hauptstandort sowie an den Rechenzentren

Installation und Wartung von Hard- und Software im gesamten IKT Bereich

Update- und Patch-Management

Dokumentation und Inventarisierung der gesamten IKT Infrastruktur

Aktive Weiterentwicklung, Verwaltung und Wartung der IT-Infrastruktur

Aktive Mitarbeit bei diversen IT-Projekten

Ihr Profil:

IT-Ausbildung oder vergleichbare Kenntnisse (Lehre/Fachschule/HTL)

Erste Berufserfahrungen wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich

Netzwerk- sowie Administrationskenntnisse

Kenntnisse von Server- und Client-Technologien, sowie einschlägige OS-Kenntnisse

Windows-Admin-Kenntnisse, Linux von Vorteil

VMware-, Storage und Backup- Kenntnisse

Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse

Bereitschaft zur spezifischen Weiterbildung

Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit und Genauigkeit



Für diese Position suchen wir eine/n Mitarbeiter/in, die/der mit Begeisterung und Engagement den Ausbau der Windkraft vorantreiben und sich aktiv an der Energiewende beteiligen möchte. Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Entwicklungsperspektive in einem zukunftsorientierten Markt.

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 1.700,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung ist eine deutliche Überzahlung möglich.