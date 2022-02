Niederösterreichische Pressehaus Druck- und VerlagsgesmbH Uns kennt man und wahrscheinlich kennen wir Deinen Nachbarn, Deinen Schachpartner oder den Schlagzeuger Deiner Band. Wir sind das Niederösterreichische Pressehaus und wir haben noch viel vor. Wir gehören zu Niederösterreichs Identität, wir informieren, forschen und entwickeln, wir bewegen uns und wir wollen Dich auf eine Reise mitnehmen, das Boarding startet ab sofort, die Gates sind offen. Im Rahmen einer Pensionsnachfolge (ab September 2022) suchen wir ab Mai 2022 (damit auch noch Zeit bleibt, sich zeigen zu lassen, wie man Feuer macht) unseren neuen

Head of Accounting (m/w/x)

– Standort: St. Pölten

Unsere Dschungelprüfungen

Fachliche und operative Leitung und Unterstützung/Entwicklung des Bereichs Rechnungswesen & Buchhaltung (Anlagenmanagement, Debitoren-, Kreditoren- und Hauptbuchhaltung)

Selbständige Erstellung und Analyse von Monats- und Jahresabschlüssen nach UGB sowie Mitwirkung an Steuererklärungen für 2 Gesellschaften

Direkte Berichtslinie an den CFO

Mitarbeit an bereichsübergreifenden Projekten / IT- Projekten ohne Silodenken

„Dr. Bob“ für korrekte Abwicklung aller buchhalterischen Prozesse, Geschäftsfälle und Zahlläufe

Vorbereitung und Betreuung der Jahresabschlussprüfungen, steuerlichen Betriebsprüfungen sowie sonstigen externen Prüfungen

Betreuung von Finanzonlineportalen

Intercompanyverrechnungen

Enabler bei EDV-Umstellungs- und Automatisierungsprojekten im Accounting, Prozessoptimierer und Kontrollinstanz

Ansprechpartner für Kunden, Finanzamt, Behörden, Banken, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc.

Abwicklung von Förderungen

Fuhrparkmanagement

Dein Reisegepäck

Erfolgreich abgeschlossene Bilanzbuchhalterprüfung sowie sehr gute UGB-Bilanzierungskenntnisse und mindestens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Buchhaltung und im Rechnungswesen in einer Führungsposition

Grundlegende Steuerkenntnisse um mit dem Steuerberater auf Augenhöhe zusammenarbeiten zu können

Erfahrung in und Freude an der Führung von Teams, auch von interdisziplinären Teams im Rahmen von Projekten (Milestones, Ressourcenplanung)

Erfahrung im Medienbereich von Vorteil aber nicht Voraussetzung

Solide SAP R/3 Anwenderkenntnisse (FI/CO)

Sehr gute Anwenderkenntnisse in Microsoft Office / Office 365 (inkl. MS Teams, SharePoint etc.) sowie eine hohe IT-Affinität

Lohnverrechnungskenntnisse und Kenntnisse von Sage DPW von Vorteil (die Personalverrechnung ist Teil von HR und wird im Unternehmen geleistet)

Hohes Verantwortungsbewusstsein sowie genaue und selbständige Arbeitsweise, Stressresistenz und ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Problemlösungskompetenz

Teamplayer mit Zahlenverständnis und proaktivem sowie lösungsorientiertem Arbeitszugang

Unternehmerisches und bereichsübergreifendes analytisches Denkvermögen sowie Umsetzungsstärke, Termintreue und Loyalität

hands-on, wo gehobelt wird, fallen Späne

Deine Dschungelkrone

Zukunftssicheres vielfältiges Aufgabengebiet in einem stabilen und renommierten eigentümergeführten Unternehmen

Möglichkeit zur Mitgestaltung und Weiterentwicklung von Prozessen

Flexibles Arbeitszeitmodell mit Home-Office (20% der wöchentlichen Normalarbeitszeit) und auch darüber hinaus eine gesunde work-life-balance (37 Wochenstunden Normalarbeitszeit lt. KV für kaufmännische Angestellte bei Tages- und Wochenzeitungen)

Firmen-Notebook und Firmenhandy auch zur privaten Verwendung

Familiäres und wertschätzendes Umfeld in einem professionellen Team

Langfristige Position mit hoher Eigenverantwortung

Gelegenheit, Neuartiges auszuprobieren und eingefahrene Bahnen zu verlassen

Attraktives Gesamtpaket mit einem all-in Jahresgehalt von ca. EUR 70.000 brutto

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an unsere Personalleiterin Mag. Gerda Krumböck per Mail an die folgende Adresse: g.krumboeck@noep.at