Spannende & abwechslungsreiche Aufgaben in der Medienbranche.

Die Niederösterreichische Pressehaus Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H ist ein österreichisches Unternehmen, dessen Hauptgeschäftsfeld im Bereich Zeitungsverlag (hier die Wochenzeitungen NÖN und BVZ) liegt. Die Modernisierung unserer IT Abteilung bringt neue Anforderungen an den IT Infrastrukturbereich mit sich. Daher verstärken wir ab sofort unser Team in St. Pölten!

IT-MitarbeiterIn – Bereich Infrastruktur

Dienstort St. Pölten

Aufgaben:

Sicherstellung des laufenden Infrastrukturbetriebes sowie die Weiterentwicklung der IT Infrastrukturlandschaft (Server, Netzwerk, Firewall, Betriebssystem, MDM)

Umsetzung von Projekten im Infrastrukturbereich gemeinsam mit IT Partnern

Weiterentwicklung und Implementierung von neuen Technologien im Bereich Infrastruktur sowie Netzwerk (inkl. Security Agenden)

Übernahme von Supportanfragen (2nd Level Support) bei Problemen im Netzwerk und Client/Server Bereich

Strategische Weiterentwicklung der internen Systeme

Ihr Profil:

Eine abgeschlossene technische IT Ausbildung (HTL, FH, Uni)

Min. 3 Jahre Berufserfahrung im IT Bereich (Netzwerk- und Servermanagement)

Knowhow der Microsoft Technologien (AD, DNS, DHCP, Exchange, MSSQL)

Hervorragende Kenntnisse im Bereich virtualisierter Storage- und Serversysteme (VMware)

Offene, service- und lösungsorientierte Persönlichkeit, die gerne im Team arbeitet

Das Angebot:

Spannendes branchenübergreifendes Aufgabengebiet im IT Infrastruktur Bereich

Hervorragende Aus- und Weiterbildungsangebote

Gleitzeitmodell zur Vereinbarung von Beruf und Familie

Mitarbeit am Aufbau einer neuen Ablauforganisation mit neuen Strukturen und dynamischer Führung

Geregelte Bereitschaftsdienste (Rufbereitschaft)

Bruttogehalt ab EUR 2.750,– /Monat (inkl. Überstunden- und Sozialzulagen) mit der Bereitschaft zur Überzahlung

Das Niederösterreichische Pressehaus

Frau Mag. Gerda Krumböck freut sich auf Ihre Bewerbung via Mail an folgende Mail-Adresse:

gerda.krumboeck@noep.at