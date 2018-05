Spannende & abwechslungsreiche Aufgaben in der Medienbranche.

Sie interessieren sich für Zeitungsberichterstattung und haben Freude am Umgang mit Menschen, dann sind Sie bei uns richtig! Die NÖ Nachrichten suchen

Mediaberater/in für Korneuburg

Aufgaben:

Kompetente Betreuung von bestehenden Kunden

Beratung hinsichtlich Werbeauftritt und Mediaplanung, Promotions und PR-Aktionen

Akquisition von Neukunden

Ihr Profil:

Matura oder kaufmännische Ausbildung

Sicherer MS-Office-Umgang

Souveränes und dynamisches Auftreten

Freude am Umgang mit Kunden

Hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Eigener PKW erforderlich

Unser Angebot:

Wir bieten Ihnen neben einem Fixum von €1.928,48 brutto/Monat ein attraktives Provisionssystem in einem interessanten und vielfältigen Aufgabengebiet.

D a s N i e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e P r e s s e h a u s

Wenn Sie gerne in einem erfolgreichen Team mitarbeiten möchten, dann bewerben Sie sich entweder via unserem Jobportal www.noep.at oder bei Manuela Eigner m.eigner@noen.at