Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Wir verstärken unser Team und suchen ab sofort an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) einen engagierten

Jurist (m/w/ d)

Erneuerbare Energien / Voll- oder Teilzeit

Ihre Aufgaben:

Grundstückskauf- und Pachtverträge sowie Dienstbarkeiten

Firmenbuchabfragen und Grundbuchgesuche

Compliance

Kooperationsverträge

Vertragsmanagement, Aktenverwaltung und Fristenmanagement

Finanzrecht

Versicherungsrecht und Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

rechtliche Unterstützung in allen Phasen der Projektentwicklung, insbesondere Vorbereitung von Verträgen, Ausarbeiten von Vertragsvorlagen sowie rechtliche Beratung der Projektmanager*innen

Kommunikation mit externen Berater*innen und Kanzleien

Schnittstelle zu internen Abteilungen

Kommunikation mit unseren Anwaltskanzleien

Ihr Profil:

Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht o.ä. oder berufliche Erfahrung in einem juristischen Beruf

einschlägige Berufserfahrung

sehr gute Kenntnisse im Vertragsrecht und Gesellschaftsrecht

Erfahrung im Umgang mit Vertragsmanagementdatenbanken und Softwarelösungen von Vorteil

gute Englischkenntnisse wünschenswert

ausgeprägte Kommunikationsstärke

Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit und Genauigkeit

Interesse an erneuerbarer Energie und den damit verbundenen juristischen Fragestellungen

Was wir bieten:

verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkeit

modernes Büroumfeld, flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Möglichkeit

partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen

attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

zahleiche Mitarbeiter*innen-Benefits

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 2.500,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung ist eine deutliche Überzahlung möglich.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung an bewerbung@wksimonsfeld.at

Windkraft Simonsfeld AG

Energiewende Platz 1

2115 Ernstbrunn

www.wksimonsfeld.at