RECHTSANWALTSASSISTENT/IN - Vollzeit

Die Suppan | Spiegl | Zeller Rechtsanwalts OG eröffnet ab Dezember 2019 neben Wien einen Kanzleistandort in der St. Pöltner Innenstadt (Heßstraße 14) und sucht Unterstützung vor Ort. Ihr neuer Arbeitsplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe des Gerichts und des Rathausplatzes und nur 7 Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Sie werden zunächst als Alleinsekretär/in beginnen und die Möglichkeit haben, am Aufbau der Kanzlei in St. Pölten mitzuwirken.

Wenn Sie Freude am selbständigen Arbeiten und Erfahrung in einer Anwaltskanzlei mitbringen und idealerweise Kenntnisse im Umgang mit Firmenbuch, Grundbuch und Treuhandbuch haben (bzw. keine Scheu davor, Neues zu lernen), dann ergreifen Sie die Gelegenheit zur Veränderung und bewerben sich unter kanzlei@suppan.eu.

Wir bieten Ihnen je nach Erfahrung und Qualifikation eine entsprechende, faire und über dem Kollektivvertrag (mindestens EUR 1.900,00 brutto) liegende Entlohnung.