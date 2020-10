Wir sind eine aufstrebende junge Wirtschaftsanwaltskanzlei (Schwerpunkte: Immobilien- und Bauprojekte, Abwicklung von Liegenschaftstransaktionen) in der Wiener Innenstadt und haben folgende zwei Stellen zu vergeben:

Rechtsanwaltsassistentin (m/w)

Die zu vergebende Vollzeit-Stelle umfasst allgemeine Kanzleitätigkeiten, wie z.B. Verhandlungsvorbereitung, Aktführung, Postein- und -ausgang, Fristenmanagement, Telefonbetreuung, Terminkoordination, Empfang, Honorarabrechnung und die Erstellung von Gerichtskostennoten. Zudem werden Sie nach und nach im Bereich Grundbuch ausgebildet.

Die Position ist mit EUR 28.000,00 brutto jährlich dotiert, es besteht aber die Bereitschaft zur Überzahlung bei besonderer Berufserfahrung und Qualifikation.

Rechtsanwaltsassistentin mit Erfahrung im Grundbuch Vollzeit (m/w)

Sie waren bereits mehrere Jahre in einer Rechtsanwaltskanzlei mit dem Schwerpunkt der selbständigen Abwicklung von Immobilientransaktionen tätig und kennen die einschlägigen Abläufe und Anwendungen (Archivium, FinanzOnline, Treuhandmodul, webERV, Telebanking, Advokat). Erfahrungen bei der Betreuung von Bauträgerprojekten sind von Vorteil.

Die Position ist mit EUR 40.000,00 brutto jährlich dotiert, es besteht aber die Bereitschaft zur Überzahlung bei besonderer Berufserfahrung und Qualifikation.

Interessiert?

Wir bieten Ihnen ein kollegiales Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit zur beruflichen Entwicklung und Fortbildung. Unsere modernen und klimatisierten Räumlichkeiten befinden sich in einem schönen Altbau in 1010 Wien und sind auch von Niederösterreich aus gut mit der Schnellbahn und U-Bahn zu erreichen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung (tabellarischer Lebenslauf in deutscher Sprache mit aktuellem Foto) ausschließlich per E-Mail an office@bodmann.at