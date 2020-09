Zur Verstärkung unseres Teams (auf Grund Pensionierung) suchen wir eine/n verlässliche/n, selbständige/n Mitarbeiter/In für Vollzeit.

Bezahlung nach Kollektivvertrag. Überzahlung nach Qualifikation möglich.

Ihre ausschließlich schriftliche Bewerbung richten Sie an:

Mag. Erwin Kollermann-Grissenberger

3300 Amstetten, Burgfriedstraße 17

oder per Mail an: office@notar-kollermann.at