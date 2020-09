Die Raiffeisen-Lagerhäuser zählen zu den führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen im ländlichen Raum. Die Raiffeisen-Lagerhaus Genossenschaft Hollabrunn-Horn sucht für unseren Standort HOLLABRUNN einen dynamischen und motivierten Mitarbeiter

Disposition AGRAR (m/w)

ab sofort - Vollzeit

Ihre Aufgaben:

Sie sind verantwortlich für die gesamte Disposition des Agrarfuhrparks

Sie steuern alle unsere konventionellen Agrarerzeugnisse (Getreide, Ölsaaten, Nassmais)

Sie verantworten die Getreideverrechnung

Sie kooperieren mit der Agrarspartenleitung und stimmen sich laufend ab

Sie bauen neue Programme (SAP, Waagen) in der Disposition mit auf

Ihr Profil:

Abgeschlossene Ausbildung (HAK, HTL, Landwirtschaftliche Schulen)

Mind. 2 Jahre Berufserfahrung (von Vorteil Agrarbereich)

Deutschkenntnisse (Wort&Schrift) sowie fundierter EDV Anwender (MS Office Paket,SAP)

Einsatzbereitschaft

Abgeschlossener Präsenzdienst

Wir bieten Ihnen:

Eine abwechslungsreiche & selbstverantwortliche Tätigkeit

Ein stabiles Unternehmen mit langfristiger Ausrichtung!

Ein KV-Mindestgehalt von anfangs monatlich EUR 2.198,-- Basis 38,5h/Wo und die Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

Interessiert eine wesentliche Rolle in unserem Lagerhaus Hollabrunn-Horn einzunehmen? Sie wollen gestaltend mitwirken? Dann schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben) bevorzugter Weise online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5

2020 Hollabrunn

bewerbungen@hollabrunn.rlh.at



Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at