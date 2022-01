UNSER LAGERHAUS Hollabrunn-Horn sucht zur Verstärkung für das Baustoff Team in EGGENBURG ab Ende Februar 2022 eine/n

Lagerarbeiter Baustoffe (m/w/d)

Plus Auslieferung mit LKW

Deine Aufgaben:

Übernahme und Kontrolle der Waren (v.a. Paletten) - Warenkommissionierung

Be- und Entladen von LKW´s

Ein-, Um-, Auslagerung der Ware mit Stapler bzw. manuell

Warenausgabe an Kunden

Auslieferung der Baustoffe mit LKW (Kran) zum Kunden (rd.2 Tage pro Woche)

Sie sind für korrekte Lagerhaltung und Sauberkeit der Lagerhallen mitverantwortlich! Samstagdienst möglich nach Diensteinteilung

Dein Profil:

Berufserfahrung im Lager

Staplerführerschein, Führerschein C

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Körperliche Fitness, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit

Flexibel und auf Ordnung bedacht

Wir bieten dir:

Einen sicheren Arbeitsplatz in deiner Nähe

Mitarbeitervergünstigungen und ein kooperatives Team

Wir bezahlen über Mindestkollektivvertrag Raiffeisen Lagerhaus Arbeiter, Basis 38,5h/Wo, mit Bereitschaft zur Überzahlung - abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

An alle Stapler & LKW Begeisterten: schick deinen Lebenslauf gleich hier online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.