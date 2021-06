UNSER LAGERHAUS – DIE KRAFT FÜRS LAND

DU MÖCHTEST TONNEN AN GETREIDE BEWEGEN?

UNSER LAGERHAUS Hollabrunn-Horn sucht zur Verstärkung für das Agrar Team in HARMANNSDORF eine/n

Lagerarbeiter (m/w) AGRAR



Vollzeit ab sofort

Ihre Aufgaben:

Übernahme und Kontrolle der Waren (Paletten und lose Ware wie beispielsweise: Getränke, Dünger, Pflanzenschutzmittel, …), Warenkommissionierung

Be- und Entladen von LKW´s

Ein-, Um-, Auslagerung der Ware mit Stapler bzw. manuell

Warenausgabe an Kunden

Mitverantwortung für die Getreideübernahme, Reinigung, Auslagerung und Gesunderhaltung sowie Vertretung des Silomeisters

Sie sind für die Hygiene im Silo und den Lagerhallen mitverantwortlich

Ihr Profil:

Mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Lagerbereich (von Vorteil: Agrarbereich)

Staplerführerschein, Führerschein F

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Körperliche Fitness, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit

Flexibel und auf Ordnung bedacht

Wir bieten Ihnen:

Einen sicheren Arbeitsplatz in deiner Nähe

Mitarbeitervergünstigungen und ein kooperatives Team

Wir bezahlen über Mindestkollektivvertrag Raiffeisen Lagerhaus Arbeiter, Basis 38,5h/Wo, mit Bereitschaft zur Überzahlung - abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

AN ALLE STAPLERBEGEISTERTEN: SCHICKT EUREN LEBENSLAUF online (Button oben rechts klicken) oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.