Als dynamisches und aufstrebendes Unternehmen besetzen wir im Bereich Nutzfahrzeugaufbauten eine führende Marktposition in Österreich. Zur Unterstützung unseres Teams am Standort Oed-Oehling suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt einen Mitarbeiter/ eine Mitarbeiterin im Bereich:

Lagermitarbeiter (m/w)

in Vollzeit (38,5 h)

Zu Ihren interessanten Aufgaben zählen u.a.:

Warenannahme, Übernahme und Kontrolle

Verladen der Ware Innerbetrieblicher Materialtransport

Durchführen von Buchungen im ERP-System

Einlagern / Auslagern der Ware

Kommissionierung und Verpackung der Waren für Abholung und Versand

Ihr Anforderungsprofil:

Erfahrung im Lager von Vorteil

Staplerschein mit Praxis

Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten

Verantwortungsbewusstsein

Soziale Kompetenz und Teamfähigkeit

Deutschkenntnisse in Sprache und Schrift

Computerkenntnisse von Vorteil

Anwenderkenntnisse in SAP von Vorteil

Unser Angebot:

Wir bieten eine verantwortungsvolle Dauerposition in einem erfolgreichen Unternehmen mit leistungsorientierter Bezahlung in gutem Betriebsklima. Das Mindestgehalt lt. KV-Einstufung in Beschäftigungsgruppe D beträgt € 2.398,29 brutto auf Vollzeitbasis. Die tatsächliche Einstufung erfolgt je nach Qualifikation. Überzahlung bieten wir je nach Ausbildung und Berufserfahrung, außergewöhnliches Engagement wird honoriert.

Ansprechpartner:

Christian Benk

christian.benk@meiller.com

+43 (5) 0396-5700

Meiller GmbH

Meiller Straße 1

3312 Oed-Oehling