Gesucht: LKW Fahrer/in zum sofortigen Eintritt für Milchsammeltransport -Tankwagen mit Anhänger im Nahverkehr, tägliche Heimkehr. Abwechselnder Tagesschichtbetrieb, großteils 4 Tage Woche (abwechselnd Samstag/Sonntag).

Wohnort Raum Wiener Neustadt/Neunkirchen/ Bucklige Welt von Vorteil.

Ganzjährige Beschäftigung. Anforderungsprofil: Führerschein C + E, Fahrerkarte & C95 Qualifizierung, Mindestens 5 Jahre Praxis, Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Verlässlichkeit. Bereitschaft zu Überstunden, Flexibilität, gute Deutschkenntnisse.

Bezahlung lt. KV ab € 8,92/Std. zzgl. Diäten, Verdienst monatlich durchschnittlich € 2.000,-- Netto

Bewerbung bitte per Mail an beinwachs.gmbh@aon.at oder Tel: 0664/3385675 an Fa. Peter Beinwachs GesmbH, 2700 Wiener Neustadt, Wiener Str. 100