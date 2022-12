Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Mauer suchen wir ab sofort einen

LKW Fahrer (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du lieferst Essen im Betriebsgelände in Mauer aus.

Du hast Arbeitszeiten von 6 Uhr bis 18 Uhr oder von 5 Uhr bis 17 Uhr.

Du fährst verantwortungsbewusst einen LKW mit 10 Tonnen.

Du hast 2 Tage Dienst, 2 Tage frei, 1 Tag Dienst und wieder 1 Tag frei.

Was du mitbringst:

Du besitzt einen Führerschein der Klasse C. C 95 ist nicht erforderlich.

Wenn du schon Erfahrung als LKW Fahrer (m/w/d) hast ist das von Vorteil.

Du kannst dich auf Deutsch gut verständigen und verstehst schriftliche Arbeitsanweisungen.

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma im Beschäftigerbetrieb.

Nutzung aller Betriebsinternen Versorgungseinrichtungen für dich möglich.

Dein Monatsgehalt beträgt 2.300 € Brutto.

Klingt reizvoll? Bewirb dich bevorzugt online. Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Markus Heigl

Heide 9, 3361 Aschbach-Markt

+43 59060 30351

markus.heigl@maschinenring.at