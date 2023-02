LOGISTIK SACHBEARBEITER (W/M/X)

Über die KSR Group

Fahrzeugimporteur, Motorradhersteller, Handelsunternehmen, Aufsteiger. Wir sind ein mittelständisches, stark wachsendes Unternehmen und gehen den Weg zum Global Player. Als einer der führenden herstellerunabhängigen Fahrzeugimporteure bringen wir hochwertige Mobilitätslösungen auf den europäischen Markt. Mit Malaguti, Lambretta, Brixton und Motron Motorcycles treten wir zudem selbst als Motorradhersteller auf. In unserer Smart-Products-Division schafen wir Produkte für Haushalt und Freizeit.

In der Zentrale im niederösterreichischen Gedersdorf, nahe Krems an der Donau, zählen wir jeden Tag auf 200+ engagierte Mitarbeiter:innen. Dazu arbeiten 50+ motivierte Kolleg:innen an weiteren sieben Standorten in Deutschland, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und der Schweiz. Gemeinsam mit unseren langjährigen Partnern in Asien und Europa stellen wir die Weichen für einen soliden und nachhaltigen Wachstumskurs.

Werde Teil unseres Headquarter Logistic Teams in Gedersdorf /Krems

Deine Aufgaben

Kontrolle und Koordination von Containerbuchungen

Rechnung- und Gutschriftenerstellung

Koordination Liefertermine, inkl. Vergabe der Seriennummern

Lagerkoordination

Transportorganisation

Reklamationsabwicklung

Dein Profl

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Berufserfahrung wünschenswert

Erfahrung in Kundenbetreuung bzw. Auftragsbearbeitung von Vorteil

Gute Englisch- und EDV-Anwenderkenntnisse (MS Ofce)

hohes Maß an Eigeninitiative und Flexibilität sowie Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten

Spannende, abwechslungsreiche, internationale Aufgabe

Moderner Arbeitsplatz und attraktive Sozialleistungen

Kurze Entscheidungswege und Hands-On-Mentalität

Junges, dynamisches und kreatives Arbeitsumfeld mit offener Unternehmenskultur

Mitarbeit in einem stark wachsenden Unternehmen

Dienstort: Donau Gewerbe Park Krems, Dr.-Franz-Wilhlem-Straße 2, 3500 Krems

Stundenausmaß: Vollzeit

Start: ab sofort

Gehalt: Das Mindesteinkommen liegt bei 2.000 Euro Bruttomonatsgehalt. Je nach Erfahrung und Ausbildung überbezahlen wir den Betrag deutlich

Zusätzliche Vorteile:

Kostenloses Mittagessen

Organisierte Sportgruppen

E-Ladesäulen

Mitarbeiter Events

Mitarbeiterkonditionen auf KSR-Produkte

Firmeneigender Parkplatz

KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 3494 Gedersdorf

www.ksr-group.com

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Carmen Paulak unter bewerbung@ksr-group.com gerne zur Verfügung