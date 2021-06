Das ist unser Kunde: EatHappy.

Vor 4 Jahren war es seine Idee, frisches Sushi in den österreichischen Lebensmitteleinzelhandel zu bringen. Aus dieser Idee wurde eine Erfolgsgeschichte mit derzeit über 40 Shops und über 700 Shoptruhen in Österreich und einem anhaltenden Wachstum von jährlich über 150 neuen Shops europaweit.

Gestartet ist EatHappy 2013 in Deutschland wo er mittlerweile mit über 700 Standorten vertreten ist. Neben Deutschland und Österreich findet ihr EatHappy auch in Italien, Luxemburg, Dänemark, Holland und bald auch in weiteren europäischen Ländern. Dabei ist es sein Ziel, Sushi und sein Konzept in die Welt zu tragen und seine Kunden täglich aufs Neue zu begeistern.

Dafür brennt EatHappy:

Sushi. Das beste und frischeste Sushi, ergänzt durch asiatische Snacks, dass Du im Supermarkt kaufen kannst. Die Sushi-Köche bereiten es täglich, von Hand im Supermarkt und in den Produktionsstätten zu. EatHappy liebt die asiatische Küche und arbeitet kontinuierlich an neuen Ideen und Konzepten für den europäischen Markt.

Das ist EatHappy:

(Erfolgs-)Hungrig. Motiviert. Neugierig. Unterschiedlich. Ehrlich. Dynamisch. EatHappy freut sich über Verstärkung von Dir, da Du, genau wie die Kunden, begeistert bist von seiner Marke und den Mut und die Motivation hast, alle mit Deiner Begeisterung und Deinem Tatendrang anzustecken. Bei EatHappy wird es nie langweilig, denn Du bist von Anfang an mittendrin und betreust Deine eigenen Aufgabenbereiche. In Deinem Kopf sind sicher auch viele Ideen und unser Kunde wünscht sich, dass du diese bei ihm einbringst und damit Deinen Fußabdruck bei ihm hinterlässt.

Das klingt nach einem Umfeld, in dem Du gerne arbeiten möchtest?

EatHappy sucht einen

Mitarbeiter Lager (m/w/d)

30-40 Stunden für den Standort 3071 Böheimkirchen

Das könnte Dein nächstes Aufgabengebiet sein:

Lagerverwaltung und Prüfung von Lagerbeständen (Inventur)

Allgemeine Lagerarbeiten (Unterstützung bei der Einlagerung, Entladen der LKW´s)

Tägliche Kontrolle Wareneingang und Warenausgang, Standortrundgänge inkl. Qualitätscheck´ s,

Telefonischer Kontakt bzw. Ansprechpartner zu Kunden, Lieferanten und Speditionen

Kernzeiten: Mo bis Do 08:00 - 16:30 Fr 08:00 – 12:00 Uhr

Das sucht EatHappy:

Freude an selbstständiger, gewissenhafter und systematischer Arbeit

Erfahrung in der Lebensmittelproduktion sind von Vorteil

Führerschein B und ein eigenes Auto, um den Standort zu erreichen

Kommunikationsfähige Deutschkenntnisse (mindestens B1 Niveau)

Das möchte Dir EatHappy bieten:

Beschäftigung als VollzeitmitarbeiterIn lt. KV der Gastronomie mit einem Lohn von brutto

EUR 1.700,00 auf Basis von 40 Stunden/Woche (Bereitschaft zur Überzahlung ist gegeben)

Mitarbeit in einem dynamischen und ambitionierten Unternehmen in einem wachsenden Markt

Abwechslungsreiches und eigenverantwortliches Arbeiten

Flache Hierarchien, familiäres Klima mit „Du-Kultur“

Offen für neue Ideen und Ansätze

Denkst Du wie wir?

Wenn Du nun Lust bekommen hast, mit EatHappy zu arbeiten, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung per E-Mail unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins unter der Kennnummer 84 791 bevorzugt über unser ISG-Karriereportal oder per eMail.

ISG Personalmanagement GmbH

A-1220 Wien, Hans-Steger-Gasse 10

Mag. Sabine Rössl, T: +43 1 512 35 05-83

@:bewerbung.roessl@isg.com