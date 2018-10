Wir sind ein Tochterunternehmen der Wieland Unternehmensgruppe. Weltweit zählen wir zu den führenden Herstellern von Halbfabrikaten und Fertigteilen aus Kupfer und Kupferlegierungen. Qualität und Flexibilität sind für uns Leitbegriffe. Über 90% der erzeugten Produkte gehen in den Export.

See you @ buntmetaII: Kupfer verbindet

Für unser Unternehmen mit Produktionsbetrieben in Amstetten und Enzesfeld suchen wir eine/n (m/w)

PRODUKTIONSLOGISTIKER/IN

Arbeitsvorbereitung

Dienstort Amstetten

Wesentliche Aufgaben

Materialdisposition, Bestandsmanagement

Planung und Fertigungssteuerung

Arbeitsplanerstellung

Kostenmanagement

Materialflussoptimierung

Anforderungsprofil

Techniker HTL oder FH, Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen, Automatisierungstechnik oder Ähnliches

Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Teamfähigkeit

Flexibilität und Belastbarkeit

Fundierter Umgang mit den MS-Office Programmen/ ERP-Kenntnisse (SAP Kenntnisse von Vorteil)

Die Entlohnung entspricht laut Kollektiwertrag der Angestellten der NE-Metallindustrie. Für diese Position ist ein Bruttomindestgehalt von € 2.487,61 vorgesehen. Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung möglich. ln einem persönlichem Gespräch informieren wir Sie gerne ausführlich. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weiter nehmen wir (m/w) auf:

PRODUKTIONSMITARBEITER/IN

Anlagen-/Maschinenbedienung im Schichtbetrieb

Dienstort Amstetten

Qualifikationen

Abgeschlossene Berufsausbildung, bevorzugt Metallausbildung

Technisches Verständnis

Bereitschaft für 3-/4-Schichtbetrieb

Zuverlässige und engagierte Arbeitsweise

Flexibilität

Teamfähigkeit

Nach entsprechender Einschulungszeit bieten wir Ihnen eine Dauerstellung in einem renommierten Unternehmen und ein gutes Betriebsklima. Die Entlohnung erfolgt gemäß Kollektiwertrag der NEMetallindustrie. Der kollektiwertragliche monatliche Mindestlohn beträgt brutto € 2.153,01 ohne Zulagen. Die tatsächliche Bezahlung ist von der jeweiligen Qualifikation und Berufserfahrung abhängig. ln einem persönlichen Gespräch informieren wir Sie gerne ausführlich und freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

buntmetall amstetten Ges.m.b.H., Personalabteilung, 3300 Amstetten, Fabrikstraße 4, oder per E-Mail unter personal@buntmetall.at