Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Emmersdorf an der Donau suchen wir ab sofort eine/n

Staplerfahrer für Lager/Versand (m/w/d) 25 std.

Was du tun wirst:

Du Be- und Entladest Schalungen und Gerüste.

Du bist für die Verpackung und Kommissionierung zuständig.

Die Abwicklung von Versand und Retourlieferungen gehören zu deinen Aufgaben.

Du übernimmst einfache Lagertätigkeiten.

Was du mitbringst:

Ein Staplerschein ist bei dieser Stelle Voraussetzung, im besten Fall hast du schon Erfahrung gesammelt.

Du bist motiviert und hast Spaß an körperlicher und geistiger Arbeit.

Du sprichst gut Deutsch und verstehst die Arbeitsanweisungen.

Du behälts den Überblick und deinen Arbeitsplatz sauber.

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Work-Life-Balance: Privat- und Berufsleben lassen sich perfekt miteinander vereinbaren. Du arbeitest von Montag bis Freitag immer am Vormittag.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Bezahlung: Dein min. Monatsgehalt bei einer Vollzeitbeschäftigung beträgt 2278€ brutto. Je nach Erfahrung und Qualifikation kann es für DICH auch mehr sein.

Du bist ein erfahrener Staplerfahrer?

Dann bewirb DICH jetzt unter www.maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 14577. Oder melde dich direkt unter 0644/ 883 306 04

Wir freuen uns auf DICH!

Dein Kontakt

Maschinenring Melk-Pöggstall

Anja Höfinger

Schrattenbrucker Straße 3,3390 Melk

anja.hoefinger@maschinenring.at