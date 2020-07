Warenauslieferung am Campus (w/m/d)

Vollzeit (40Std/W)

Klosterneuburg (Vienna), Austria

€ 1.750,-* brutto/Monat

IST Austria is growing. Grow with us!

IST Austria ist ein kontinuierlich wachsendes internationales Institut für Spitzenforschung in den Life Sciences, der Mathematik und Informatik sowie der Physik und Chemie. Wir suchen engagierte Fachexpert_innen aus der ganzen Welt, die unsere Wissenschaftler_innen bei ihrer exzellenten Forschungsarbeit unterstützen. Auf einem wunderschönen Campus bieten wir vielfäligte Möglichkeiten für persönliches

Wachstum in einer stabilen Arbeitsumgebung. Dieses Video gibt Einblicke!

Ihre Aufgaben

Warenauslieferungen vom zentralen Lager am Campus des IST Austria zu Abholstationen in den Büro- und Laborgebäuden (ein Tansportmittel steht zur Verfügung)

Verteilung der Post am Campus

Übernahme und Übergabe von Waren im Lager

Dokumentenmanagement, Ablage im Büro

Ihr Profil

Erste Berufserfahrung in der Warenzustellung und/oder im Lagerbereich, Erfahrung im Umgang mit Gefahrstoffen ist von Vorteil

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Wort & Schrift)

Staplerführerschein oder die Bereitschaft die Ausbildung nachzuholen

Führerschein B verpflichtend, idealerweise auch Führerschein C vorhanden

EDV-Grundkenntnisse

Ausbildung als Ersthelfer und/oder Brandschutzwart ist von Vorteil

Verlässliche, genaue und selbstständige Arbeitsweise

Hohe Dienstleistungsorientierung

Körperliche Belastbarkeit

Ihre Benefits

Aus- & Weiterbildung

Kantine

Kinderbetreuung

Kostenloser Shuttlebus

Gesundheitsmaßnahmen

Betriebliche Altersvorsorge

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte per E-Mail an recruiting@ist.ac.at

Eine Überzahlung ist je nach Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung möglich. Informationen zur gesetzeskonformen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch IST Austria finden Sie auf www.ist.ac.at/datenschutz.

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 (0) 2243 9000-0 | www.ist.ac.at