Wir suchen ab sofort eine Assistenz (w/m) für Marketing, Kommunikation und Neue Medien, Vollzeit. In dieser Position sind Sie in Abstimmung mit der Geschäftsführung als „Marketingallrounder“ pro-aktiv für die Planung, Durchführung und Kontrolle aller Marketing- und Kommunikationsaktivitäten (on- und offline) zuständig mit dem Ziel der optimalen externen und internen Vermarktung des Service- und Dienstleistungsangebotes und der Steigerung der Außen- und Innenwahrnehmung.

Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Bewerben Sie sich und werden Sie Teil unseres Teams. Mehr als 230 Mitarbeiter betreuen jährlich über 3.500 Patienten. Wir pflegen einen kooperativen Führungsstil und legen großen Wert auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter.

… Ihre Aufgaben:

Planung, Durchführung und Kontrolle von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen

Weiterentwicklung der integrierten Kommunikations- und Social Media Strategie inkl. Betreuung der entsprechenden Kanäle sowie interner und externer Medien

proaktive Entwicklung von Angeboten und Programmen inkl. Marktanalyse

Konzeption, Organisation und Durchführung von diversen Veranstaltungen

aktive Gestaltung und Umsetzung der Pressearbeit

Schnittstellenfunktion zu Kooperationspartnern, Werbe- und PR-Agenturen

… Ihr Profil:

abgeschlossene einschlägige Ausbildung im Bereich Marketing und Kommunikation

mehrjährige facheinschlägige Berufserfahrung in Marketing (idealerweise Green Marketing), Kommunikation und Kampagnensteuerung

einschlägige Branchenkenntnisse wünschenswert

sehr gute MS Office Kenntnisse und einen versierten Umgang mit gängigen Grafikprogrammen

Affinität für Kommunikation und digitale Medien vorausgesetzt

kreativer Geist mit ausgeprägtem Interesse an Werbung, Design und Grafik

analytisches Denkvermögen und ein hohes Maß an Team- und Kommunikationsfähigkeit

Flexibilität hinsichtlich Arbeitszeiten

… Unser Angebot

attraktive und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem professionellen Arbeitsumfeld

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

kostenlose Teilnahme am betrieblichen Gesundheitsförderungsprogramm

umfangreiches Mitarbeiter-Aktivitäten-Programm

Bereitstellung der Dienstkleidung

Verpflegung im Mitarbeiter-Restaurant

Möglichkeit einer attraktiven Dienstwohnung im Mitarbeiter-Wohnhaus Herz.Quartier



Diese Stelle unterliegt dem KV für private Kur-, Rehabilitations- und Mischbetriebe. Wir bieten eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung.

Achtung: Bitte beachten Sie auf unserer Website (https://karriere.herz-kreislauf.at/offene-stellen) die Informationen über den Nachweis von Impfungen.

…Ihre Bewerbung:

Bewerben Sie sich gleich online bei uns und übermitteln Sie Ihre persönliche Bewerbung inkl. Lebenslauf, Zeugnisse und Ausbildungsunterlagen an Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, Kreuzberg 310, 3920 Groß Gerungs, Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: bewerbung@herz-kreislauf.at