WHY US?

Der Name BEKUM steht international für Tradition, Qualität und Innovation von Extrusions-Blasformmaschinen. Mit unserer 60-jährigen Erfahrung arbeiten wir täglich an drei Standorten in Europa und den USA an der Zufriedenheit unserer Kunden.

BEKUM-Maschinen produzieren weltweit Millionen von blasgeformten Verpackungen und Behältern für die Lebensmittel-, Pharma und Kosmetikindustrie, sowie Kraftstofftanks und 3D-Teile für vollautomatisierte Fertigungszellen in der Automotive Industrie.

PEOPLE MAKE THE DIFFERENCE

Du hast ausgezeichnete Qualifikationen in

Maschinenbautechnik // Elektrotechnik // Automatisierungstechnik // Kunststoffverfahrenstechnik // Wirtschaftsingenieurswesen

und möchtest deine Karriere beim führenden Hersteller von Extrusions-Blasformmaschinen starten. Dann tritt mit uns in Kontakt unter bewerbung@bekum.com!