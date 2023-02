Vor über 65 Jahren brachte man den Stein ins Rollen. Heute machen bereits über 500 Menschen mit ihrem Engagement, ihrer Freude und ihrer Leistung Zöchling zu dem, was es ist. Eine Familie, welche mit unzähligen Baumaschinen und Fahrzeugen einiges in Bewegung setzt. Eine Familie, die ihre Werte nicht einfach deponiert, sondern als Vorreiter in der Wiederverwertung die Umwelt atmen lässt. Viele Unternehmen, eine Tradition, eine Familie.

Wir freuen uns auf Dich als neues Familienmitglied in Hainfeld

Dein Engagement

Du bist Ansprechpartner & Bindeglied zwischen Fahrern, Disposition und Werkstatt

Du verantwortest die Planung und Koordination des gesamten Fuhrparks (LKW, Lader, Baumaschinen und viele mehr) und kontrollierst dabei den effizienten Einsatz

Du verantwortest die Auswahl und Beschaffung von Fahrzeugen und Baumaschinen

Gemeinsam mit deinem Team sicherst du die technische Leistungsfähigkeit und die Einhaltung der gesetzlichen Überprüfungen

Schäden am Fuhrpark wickelst du in Abstimmung mit Versicherungen & der Werkstatt eigenständig ab

Unsere Erwartung

Du bist gelernter Techniker mit betriebswirtschaftlichem Wissen bzw. hast eine kaufmännische Ausbildung mit gutem technischem Verständnis

Führung von Mitarbeitern, Training und Koordination der Schulungen zeichnen dich aus

Du hast Erfahrung im Bereich von Fuhrparkmanagement und kennst die gesetzlichen Regelungen

Klar, dass du Teamgeist & hohe Einsatzbereitschaft hast. Auch verfügst du über ausreichendes

Koordinations- und Organisationstalent, hohes technisches Verständnis und bist kompetent beim Lösen von Problemen - und sicher hast du auch den B & weitere Führerscheine

Unser Angebot

Vielseitige und spannende Aufgaben & selbständiges Arbeiten

Genügend Spielraum für die Umsetzung deiner Ideen

Ein monatliches Mindestgehalt ab EUR 4.000,00 welches wir im persönlichen Gespräch dann angepasst an deine Qualifikation & Erfahrung gerne abstimmen

Deine Bewerbung sende bitte einfach per Mail an Johannes Zöchling: johannes@zoechling.at