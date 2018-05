Als traditionsreiches Familienunternehmen des Kunststoffmaschinenbaus haben wir in unserer Branche Technologiegeschichte geschrieben und behaupten seit Jahrzehnten unsere weltweite Spitzenposition. An den drei Standorten in Deutschland, Österreich und USA baut und entwickelt BEKUM Sondermaschinen für Kunden aus der Automobil, -Lebensmittel- und Pharma-Branche in über 80 Länder weltweit. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort in Traismauer suchen wir engagierte und technisch routinierte

Monteure Innen- und Außendienst, Servicetechniker (m/w) – Sondermaschinenbau, zum Teil mit Auslandseinsätzen

Ihre Aufgaben:

Montage und Inbetriebnahme von kompletten Anlagen im Werk und bei Kunden weltweit

Montage von elektrohydraulischen und elektropneumatischen Komponenten

Unterstützung beim Kunden vor Ort beim Einfahren der Anlagen

Reparatur, Wartung und Störungsbehebung

Schulung des Kundenpersonals Ihre Perspektive

Ihre Prespektive:

spannende technische Herausforderungen und internationale Montageeinsätze

kollegiales Betriebsklima in einem renommierten Familienunternehmen

marktkonformes Bruttomonatsgehalt ab etwa € 2.600,-- (KV-Mindestgrundlohn Qualifizierter Facharbeiter € 2.459,54) abhängig von Qualifikation und Erfahrung, zuzüglich Auslösen und Diäten

Ihr Profil:

abgeschlossene Berufsausbildung als Mechaniker, Anlagenmonteur, Maschinenschlosser, Mechatroniker, Elektro-techniker oder Maschinenbautechniker

gute Kenntnisse in den Bereichen Mechanik, Hydraulik, Pneumatik, Antriebstechnik und Steuerungstechnik

mehrjährige Erfahrung als Monteur oder Kundendiensttechniker im Anlagenbau

selbstständiger Arbeitsstil und „hands-on“-Mentalität

Einsatzbereitschaft und Flexibilität, Teamgeist

Für Auslandseinsätze erforderlich:

hohe Reisebereitschaft

gute Englischkenntnisse

Kundenorientierung,

Kommunikationsgeschick

Führerschein B

Interessiert, ein Teil der Erfolgsgeschichte von BEKUM zu werden? - Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung an unsere Personalabteilung: bewerbung@bekum.com.