Das Klinikum Malcherhof Baden ist ein Unternehmen der Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) und der PremiQaMed Group. Wir sind eine der führenden Rehabilitatonseinrichtungen für Menschen mit Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates im traditionsreichen Kurort Baden.

Wir suchen Menschen, die Gesundheit. Gemeinsam. Gestalten. und Teil unseres engagierten Teams werden wollen.

Ihr neuer Job

Verlässliche Rahmenbedingungen und ausreichend Zeit für eine umfassende ärztliche Betreuung unserer Patienten*innen

In Ihrer Ordination im Haus finden Sie die Ruhe für med. Anamnesen und Diagnosen. Sie defnieren Rehabilitationsziele und verordnen Therapien

Nachhaltige Prozesse für eine erfolgreiche interdisziplinäre Zusamme

Ihre Qualifikation

Ärztin*Arzt für Allgemeinmedizin oder abgeschlossene fachärztliche Ausbildung für Innere Medizin, Orthopädie, Unfallchirurgie oder Rehabilitation und physikalische Therapie

Ihre Bereitschaft Nachtdienste zu leisten, wird durch geregelte familienfreundliche Arbeitszeiten und Raum für Ihre individuellen Bedürfnisse ergänzt

Umfangreiches Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebot, das Ihnen ermöglicht, Ihre fachlichen und persönlichen Interessen zu verfolgen; Notarztdiplom wünschenswert

Unser Angebot

Erstklassig ausgestattetes Haus mit besonderer Atmosphäre

Work-Life Balance

Moderner Arbeitsplatz

Wertschätzendes Arbeitsklima

Unsere Gehälter orientieren sich am Kollektivvertrag für Privatkrankenanstalten, an Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung. Das Jahresbruttogehalt beträgt mind. € 90.000 bzw. für eine*n Fachärztin*Facharzt mind. € 120.000 auf Vollzeitbasis. Über Ihr tatsächliches Gehalt möchten wir gerne Gemeinsam . mit Ihnen reden – rufen Sie uns einfach an!

Unser Online-Bewerbungsformular fnden Sie auf unserer Website www.klinikum-malcherhof.at. Für eine persönliche Kontaktaufnahme steht Ihnen Fr. Mag. Viktoria Lehner unter 02252/89511 3175 zur Verfügung

R-SKA Baden Betriebs-GmbH

Adolfine Malcher Gasse 1, 2500 Baden