Das Zahnambulatorium Krems der Danube Private University sucht eine

Zahnärztliche Assistentin

für 40 Wochenstunden zum ehestmöglichen Eintrittszeitpunkt.

Wir erwarten uns eine ambitionierte, dynamische und ausgelernte Mitarbeiterin mit Berufserfahrung. Empathischer Umgang mit unseren Patienten wird erwartet. Das Betätigungsfeld konzentriert sich auf eine volldigitalisierte Ordination. Einschulungen in den Workflow der CAD/CAM Technologie sind geplant. Für diese Position gilt, auf Basis einer Vollbeschäftigung, ein KV-Mindestgehalt für das 1. Berufsjahr von € 1.400.- brutto pro Monat. Bereitschaft zur KV-Überzahlung vorhanden.

Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie per Post oder per E-Mail an:

Danube Private University

z.H. Prim. MR Dr. Sven Orechovsky Steiner Landstraße 124, 3500 Krems-Stein

E-Mail: sabrina.burgstaller@dp-uni.ac.at