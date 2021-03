Das Zahnambulatorium Krems der Danube Private University sucht für den sofortigen Eintritt eine

Zahnärztliche Assistentin

für 30-40 Wochenstunden zum ehestmöglichen Eintrittszeitpunkt.

Wir erwarten uns ambitionierte, dynamische und ausgelernte Mitarbeiterinnen mit Berufserfahrung. Empathischer Umgang mit unseren Patienten wird vorausgesetzt.

Aufgaben:

sämtliche Tätigkeiten einer Stuhlassistenz, sowie Anfertigung von Röngtenaufnahmen

Patientenbetreuung, Dokumentation, Materialverwaltung

Anforderungen:

Abgeschlossene Ausbildung als zahnärztliche Assistenz

MInd. 2 Jahre Praxiserfahrung

Wir bieten:

Ein motiviertes Team und ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet

Gute öffentliche Erreichbarkeit



Für diese Position gilt, auf Basis einer Vollbeschäftigung, ein KV-Gehalt von brutto € 1.563,00 zzgl. Infektionszulage. Bereitschaft zur Überzahlung vorhanden.



Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie per Post oder per Mail an:

Zahnambulatiorium Krems der Danube Private University

z.H. Sabrina Burgstaller

Steiner Landstraße 124,3500 Krems-Stein

E-Mail: sabrina.burgstaller@dp-uni.ac.at