Ausschreibung zur Aufnahme

eines/r Pädagoge/in Teilzeit

in der Justizanstalt für Jugendliche Gerasdorf.

Die Bewerbungs- und Aufnahmebedingungen können unter Telefon 02638/77431 110 nachgefragt werden.

Bewerbungen sind bis 17. August 2023 (Einlangen in der Dienststelle) an den interimistischen Leiter der Justizanstalt für Jugendliche Gerasdorf, Puchberger Straße 1, 2731 St. Egyden, zu richten und entweder unmittelbar in der Justizanstalt oder im Postweg bzw per E-Mail (jagerasdorf.leitung@justiz.gv.at) einzubringen.