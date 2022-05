Für unser Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen in Waidhofen/Thaya suchen wir ab sofort eine Kollegin/einen Kollegen als

Behindertenbetreuer*in

Stundenausmaß nach Vereinbarung

für die Betreuung und Begleitung von Menschen mit Behinderungen

Wir sind ein Team von unterschiedlich ausgebildeten Fachkräften und unser Ziel ist das wertschätzende und engagierte Arbeiten mit und für Menschen mit Behinderungen im Lebensbereich Wohnen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und die Zusammenarbeit und bieten einen stabilen und herausfordernden Arbeitsplatz, wobei uns ein angenehmes Betriebsklima, abwechslungsreiche Tätigkeiten mit hoher Möglichkeit der Mitbestimmung und Teamarbeit und Kollegialität wichtig sind.

Wenn Sie eine abgeschlossene Ausbildung im pfegerischen und/oder im pädagogischen Bereich haben, ideenreich, verantwortungsvoll, sozial und engagiert sind und trotz allem und gerade deshalb mit Humor und Freude gemeinsam mit uns im Team arbeiten möchten, freuen wir uns auf Sie!

Ihr Bruttomonatsgehalt inkl. Erschwerniszulage auf Basis Vollzeitbeschäftigung beträgt im Einstiegsgehalt €2337,- (zuzüglich ND und SO u. FT-Zulagen) mit der Möglichkeit der Anrechnung von Vordienstzeiten.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung inklusive Lebenslauf an waidhofen@kolping.at oder per Post an das

Kolping Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen,

zHd. Roland Schneider

Kolpingweg 6, 3830 Waidhofen/Thaya

Tel: 02842/515 83