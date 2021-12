Wir suchen Behindertenfachkräfte (d/m/w)

in Wien und Kirchstetten (NÖ). Teilzeit.

Als Behindertenfachkraft in unseren Wohngemeinschaften, Tagesstrukturen oder in der Mobilen Begleitung stehen für dich die Lebensqualität unser Kund*innen und deine wertschätzende Begegnung auf Augenhöhe mit jeder und jedem Einzelnen an erster Stelle.

Für eine Mitarbeit als Behindertenfachkraft benötigst du eine pädagogische (inkl. UBV Schulung) und/oder pflegerische Ausbildung, wie z.B. Fachsozialbetreuung BB/BA, Pflegeassistenz, DGKP.

Was wir dir bieten?

Ganz viel! Sag uns was dir wichtig ist und lass uns bei einem persönlichen Gespräch darüber reden! Schreib uns einfach per Signal, Telegram oder WhatsApp unter 0676/643 32 32. Unsere Bezahlung richtet sich nach dem SWÖ-KV: Verwendungsgruppe 6, Bruttogehalt für Vollzeit mindestens € 2.474,49 (inkl. SEG) + variable Zulagen im Wohnbereich.

Los gehts! Schick uns deinen Lebenslauf: teamhabit@hb.at

Bei uns steht jeder Mensch im Mittelpunkt - in all seiner Vielfalt und Einzigartigkeit.